Серпень, 14 в 11:29

Вночі у неділю, 14 серпня, у районі Старого міста Єрусалиму чоловік двічі відкрив вогонь по людях. Інцидент стався на парковці біля Стіни плачу, а також на сусідній автостоянці біля гробниці царя Давида.

Про це повідомило видання The Times of Israel. Внаслідок цієї атаки поранено щонайменше вісім людей, троє з них — у критичному стані.

*MDA Spokesperson, Zaki Heller:* At 01.24 a report of a shooting was received in MDA’s 101 Jerusalem Region emergency dispatch center of a shooting towards a bus. *Initial reports only!!!*

MDA EMTs and Paramedics are treating 2 patients in serious condition. Updates to follow pic.twitter.com/EIsjWsXL7Z — Magen David Adom (@Mdais) August 13, 2022

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Відомо, що автобус із паломниками прямував від Стіни плачу у бік центру міста. За словами перехожого, підозрюваний почав безладну стрілянину у бік автобуса.

– Коли я прибув, люди були охоплені сильною панікою. Бригади MDA надали допомогу та евакуювали 30-річного та 45-річного чоловіків у тяжкому стані, 30-річну жінку у серйозному стані, молодого чоловіка приблизно 20 років у стані середньої тяжкості та ще чотирьох легко поранених, – розповів парамедик, який був на місці.

Однією з жертв є 30-річна вагітна жінка, яка отримала поранення в живіт. Її направили на операцію в медцентрі.

Також повідомляється, що серед постраждалих було четверо членів сатмарських хасидів, які приїхали зі США як туристи. Батьки, син і донька чекали на таксі на зупинці, коли їх розстріляли біля гробниці царя Давида. Батько сім’ї перебуває у важкому стані на апараті штучного дихання, а мати — у стані середньої тяжкості.

– Автобус був повний, забитий. Я зупинився на автобусній зупинці біля могили царя Давида, а потім почув стрілянину, люди почали кричати, вони були поранені всередині автобуса, – розповів водій автобуса Даніель Канієвський.

ראשוני: שני פצועים קשה מירי לעבר אוטובוס ליד הכותל בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/xykvJb8dnB — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022

Підозрюваному в теракті вдалося втекти. Поліція закрила Старе місто, заблокувавши як в’їзд, так і виїзд у територію та на площу Стіни плачу. У цьому районі також працювали поліцейські гелікоптери, які допомагали розшукувати ймовірного стрільця.

Згодом поліції вдалося затримати 26-річноного мешканця Східного Єрусалиму. Чоловік здався добровільно. З собою він мав пістолет, з якого, ймовірно, він стріляв по автобусі. Крім нього, заарештували ще трьох його родичів.

У газеті додали, що наразі поліція розглядає подію як передбачуваний теракт.