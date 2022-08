У середу, 17 серпня, Естонія зазнала масштабних кібератак. Це сталося через день після демонтажу радянського пам’ятника в Нарві та іншої символіки того періоду.

Як поінформував заступник віцеканцлера з цифрового розвитку Міністерства економіки та комунікацій Луука Ільвес, ці хакерські атаки були наймасштабнішими з 2007 року.

Атаки були спрямовані не лише на держустанови.

Yesterday, Estonia was subject to the most extensive cyber attacks it has faced since 2007. Attempted DDoS attacks targeted both public institutions and the private sector. (1/4) @e_estonia

— Luukas Ilves (@luukasilves) August 18, 2022