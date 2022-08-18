Серпень, 18 в 17:12

У середу, 17 серпня, Естонія зазнала масштабних кібератак. Це сталося через день після демонтажу радянського пам’ятника в Нарві та іншої символіки того періоду.

Як поінформував заступник віцеканцлера з цифрового розвитку Міністерства економіки та комунікацій Луука Ільвес, ці хакерські атаки були наймасштабнішими з 2007 року.

Атаки були спрямовані не лише на держустанови.

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– Вчора Естонія зазнала наймасштабніших кібератак з 2007 року. Спроби DDoS-атак були спрямовані як на державні установи, так і на приватний сектор. Атаки були неефективними… Послуги не були порушені. За деякими короткими та незначними винятками вебсайти залишалися повністю доступними протягом дня. Напад в Естонії залишився майже непоміченим, – наголосив Ільвес.

Yesterday, Estonia was subject to the most extensive cyber attacks it has faced since 2007. Attempted DDoS attacks targeted both public institutions and the private sector. (1/4) @e_estonia — Luukas Ilves (@luukasilves) August 18, 2022

Естонська громадська телерадіомовна компанія ERR інформує, що до кібератак причетна прокремлівська хакерська група Killnet, яку підтримує Росія. У своєму Telegram-каналі хакери підтвердили відповідальність за DDoS-атаки та повідомили, що це відповідь на демонтаж 16 серпня радянського танка Т-34 з постаменту в місті Нарва.

Навесні цього року Killnet атакувала кіберцентр НАТО, а згодом – сайт сейму Латвії (після визнання РФ спонсором тероризму).

Крім того, кібергрупа анонсувала атаки на американську корпорацію Lockheed Martin. Ця компанія виробляє реактивні системи HIMARS, які Вашингтон передає Україні.

В Естонії хакери націлилися на великі банки, платіжні системи, сервіси охорони здоров’я та освіти тощо. Загалом було скоєно 12 DDoS-атак на різні держустанови або їх сайти, а також чотири атаки, спрямовані на приватний сектор.

Протягом доби естонські фахівці виявили 24 вебсайти та сервери, заражені шкідливими програмами. Через них хакери здійснювали спроби атакувати та заражати пристрої інтернет-користувачів. Крім того, виявлено вісім фішингових сторінок, які намагалися отримати дані про електронну пошту та банківські рахунки людей.

Востаннє подібну масштабну кібератаку Естонія пережила в 2007 році після демонтажу пам’ятника радянському солдату. Атаки тривали 22 дні й були спрямовані на різні урядові сайти та місцеві ЗМІ.

Як відомо, після тижнів обговорень в Естонії вирішили прибрати пам’ятник радянському танку Т-34 із міста Нарва. Він був встановлений у 1970 році та є одним із найвідоміших символів радянської окупації Естонії. Танк вирішили доставити до військового музею.

Крім того, з 18 серпня Естонія припинила пропускати громадян РФ із шенгенськими візами, які видала країна.

Джерело: Twitter-акаунт Лууки Ільвеса, ERR