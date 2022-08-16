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В Естонії розпочався демонтаж радянських пам’ятників

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
В Естонії розпочався демонтаж радянських пам’ятників

В естонському місті Нарва демонтували радянський танк Т-34 після рішення уряду Естонії про усунення радянських військових пам’яток з публічного простору. Про це повідомляє ERR.

Демонтаж пам’ятника у Нарві розпочався зранку 16 серпня і тривав близько трьох годин.

Танк завантажили на військову вантажівку та доставлять до Естонського військового музею у Віймсі.

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За процесом демонтажу спостерігали журналісти, поліція та військові, цивільних осіб не було.

Паралельно відбуваються роботи з перенесення інших пам’яток у регіоні.

З метою безпеки поліція запровадила комендантську годину поблизу пам’ятників, що означає закриття дороги для транспорту та пішоходів.

На початку серпня етнічні росіяни, які живуть у Нарві виходили до пам’ятника з протестами, заявляючи, що чергуватимуть біля танка, щоб його не знесли. Згодом лунали заяви, що біля радянського пам’ятника встановлять відеокамеру, щоб слідкувати за ним.

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Уряд Естонії вирішив прибрати з публічного простору військові радянські пам’ятники у Нарві та місті Нарва-Йиесуу.

Радянський танк Т-34 у Нарві – один із найвідоміших символів радянської окупації Естонії. Переважна більшість населення цього міста (понад 80%) – етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.

Джерело: ERR

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