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В естонському місті Нарва демонтували радянський танк Т-34 після рішення уряду Естонії про усунення радянських військових пам’яток з публічного простору. Про це повідомляє ERR.

Демонтаж пам’ятника у Нарві розпочався зранку 16 серпня і тривав близько трьох годин.

Танк завантажили на військову вантажівку та доставлять до Естонського військового музею у Віймсі.

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За процесом демонтажу спостерігали журналісти, поліція та військові, цивільних осіб не було.

В Эстонии начался демонтаж советских памятников Первым демонтируют танк Т-34 в Нарве. Его доставят в Эстонский военный музей в Виймси. Для безопасного перемещения трех советских военных памятников движение транспорта на дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу ограничено. ???? ERR pic.twitter.com/XAeuSqLL4j — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) August 16, 2022

Паралельно відбуваються роботи з перенесення інших пам’яток у регіоні.

З метою безпеки поліція запровадила комендантську годину поблизу пам’ятників, що означає закриття дороги для транспорту та пішоходів.

На початку серпня етнічні росіяни, які живуть у Нарві виходили до пам’ятника з протестами, заявляючи, що чергуватимуть біля танка, щоб його не знесли. Згодом лунали заяви, що біля радянського пам’ятника встановлять відеокамеру, щоб слідкувати за ним.

Уряд Естонії вирішив прибрати з публічного простору військові радянські пам’ятники у Нарві та місті Нарва-Йиесуу.

Радянський танк Т-34 у Нарві – один із найвідоміших символів радянської окупації Естонії. Переважна більшість населення цього міста (понад 80%) – етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.

Джерело: ERR