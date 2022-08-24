Чий Крим? Литва пропонує тест для росіян, які хочуть потрапити до ЄС

Серпень, 24 в 15:31

Прикордонники мають цікавитись у кожного росіянина, який бажає потрапити на територію ЄС, метою його поїздки, позицією щодо приналежності Криму та ставленням до дій РФ в Україні.

З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

– Прикордонник має право запитати, чи підтримуєте ви війну в Україні та кому належить Крим. Якщо людина, яка перетинає естонський, латвійський, литовський, фінський чи польський кордон, каже, що вважає, що Крим не окуповано, ми можемо припустити, що допуск цієї людини не відповідає інтересам нашої національної безпеки, – пояснив дипломат.

За його словами, Литва може зробити це в односторонньому порядку, але такі заходи ефективно працюють лише за наявності хоча б регіонального рішення.

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Ландсбергіс вважає, що російських туристів не можна пускати до ЄС, при цьому гуманітарні візи, як і раніше, видаватимуться людям, яких переслідують російський чи білоруський режим, і членам їхніх сімей.

Джерело: LRT