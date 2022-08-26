Серпень, 26 в 19:59

Росія щодня спалює природний газ на суму близько $10 млн, оскільки різко обмежує його експорт до Європи.

Про це пише CNN із посиланням на оцінку компанії Rystad Energy, яка займається енергетичними дослідженнями.

Компанія провела аналіз супутникового моніторингу рівнів теплового випромінювання, який демонструє, що з 11 липня 2022 року Росія спалює у так званих смолоскипах велику кількість природного газу на об’єкті ЗПГ Портова, що будується поблизу фінського кордону.

Зараз дивляться

Експерти стверджують, що цей газ, якби він не був знищений, постачався б до Європи трубопроводом Північний потік-1 до Німеччини.

– За європейських цін на газ на рівні $67 за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu) станом на 17 серпня спалювання газу у смолоскипах, за оцінками, коштувало близько $10 млн на день, – йдеться в аналізі експертів.

Вперше про проблему спалювання російського газу стало відомо кілька тижнів тому, коли фінські громадяни помітили велике полум’я на горизонті біля російського кордону.

За оцінками Rystad Energy, Росія спалює близько 4,34 млн кубометрів газу на день, що еквівалентно 1,6 млрд кубометрів у річному обчисленні, або близько 0,5% від потреби ЄС у газі.

Хоча причина спалювання газу незрозуміла, у компанії заявили, що це може бути частиною процедур тестування на Портовій ЗПГ, запуск якої запланований на кінець цього року, чи через відсутність координації між різними операційними сегментами. Або причина може бути політичною.

– Полум’я смолоскипа добре помітно, що, можливо, вказує на те, що газ готовий і чекає потоку в Європу, якщо відновляться дружні політичні відносини, – додала компанія у своїй аналітичній записці.

Раніше Факти ICTV писали, навіщо російський монополіст Газпром власноруч обмежує постачання палива до ЄС.