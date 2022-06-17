Червень, 17 в 12:58

У відповідь на західні санкції, зокрема енергетичні, Росія піднімає ставки у власній “грі” на газовій трубі. Попри те, що ворогу стає нікуди дівати свій газ, він власноруч обмежує постачання палива до ЄС. Кремль вдається до звичного шантажу: хоче поглибити енергетичну кризу в ЄС і ще більше підняти ціни на паливо. При цьому власна нафтогазова галузь Росії вже деградує на очах.

Хто кого переграє в новому раунді енергетичного протистояння та як від цього залежить доля України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Газове “самоембарго” Росії

Європейський Союз спромігся запровадити ембарго на російську нафту (хоч із значними винятками). А от офіційна відмова від газу поки – в середньо- і довгострокових планах. Адже наразі залежність ЄС від російського газу завелика – він займає близько 43% ринку. Проте Росія сама робить усе, аби зменшити свою частку, власноруч перекриваючи постачання до ЄС.

Зараз дивляться

Спочатку Газпром “осушив” трубопровід Ямал-Європа через Польщу, потім суттєво скоротив транзит через ГТС України, а тепер несподівано зменшив транспортування через своє перше обхідне морське дітище – Північний потік-1. Із 167 млн кубометрів на добу його показники впали до 67 млн на добу.

Як стверджує Газпром, в усьому винна німецька компанія Siemens, яка не встигла повернути з ремонту турбіни для компресорної станції обхідного трубопроводу. Обладнання було відправлене до Канади на техобслуговування, однак повернути його не змогли через санкції проти Росії.

Начебто з цієї причини прокачка газу в ЄС Північним потоком-1 скоротилася до 40% його потужності.

Більше того, в Росії вже лякають Німеччину катастрофою. Як повідомляє Коммерсантъ, російський постпред у ЄС Владімір Чижов заявив, що проблеми з ремонтом турбін для Північного потоку можуть призвести до повної зупинки проєкту.

– Коли всі ці турбіни поїдуть на ремонт до Канади, він може зупинитися. Я думаю, що це буде катастрофа для Німеччини, – зазначив Чижов.

Європа вже відчула наслідки такого ходу Кремля. Ще в середу італійська енергетична компанія Eni заявила, що Газпром без пояснення причин скоротив постачання газу до Італії на 15%. А вже в четвер біржові ціни на газ у Європі перевищили позначку в $1500 за тисячу кубометрів.

Таким чином росіяни хоч і продадуть менше газу, але все одно зароблять чимало. А заодно ще й розхитуватимуть ситуацію в ЄС, посилюючи енергетичну кризу.

– Навіщо це робиться? – Ще раз шантаж. Таким чином орда планує збільшити ф’ючерси до $2000 за тисячу кубів уже в липні, щоб під час осінньо-зимового періоду ціни за газ були на рівні $3000-5000 за тисячу кубів, – коментує дії Газпрому фахівець експертної групи Міністерства енергетики України Владислав Онуфрей.

За його прогнозами, Газпром готовий знизити постачання для всіх своїх європейських клієнтів на 15-25%. OMV, Eni та Uniper вже отримали попередження. На черзі – решта європейських компаній, у яких відкриті рахунки в Газпромбанку.

– Послаблення позиції європейських колег та неможливість підготуватися до зими з достатніми обсягами природного газу може стати переломним. Росія про це вже подумала, – пояснює Онуфрей.

Трубопроводів – повно, а газу бракує

В теорії будь-які технічні обмеження на тому чи іншому трубопроводі перекривають за рахунок інших маршрутів. У даному випадку втрачені на Північному потоці-1 обсяги газу можна перевести на українську ГТС. Тим паче, що раніше росіяни робили так регулярно – під час профілактики газогону.

– Газпром заявляє про технічну проблему з їхнього боку, і як наслідок – скорочення транзиту газу Північним потоком-1 на 100 млн куб. м/доба. Як надійний постачальник компанія мала б запропонувати рішення проблеми. Наприклад, перерозподіл потоків газу між іншими доступними газогонами Польщі чи України. Саме так вчинив Оператор ГТС України місяць тому, коли російські окупанти взяли під контроль КС Новопсков і почали відбирати газ. Тоді ми запропонували додаткові потужності через іншу точку з’єднання Суджа. І тоді, і зараз Газпром без жодних проблем може виконати зобов’язання перед європейськими замовниками послуг і поставити весь обсяг газу через українську ГТС, – наголошує генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Однак натомість Газпром показово сушить ринок ЄС з усіх боків. За даними Оператора ГТС, нині заброньовані та оплачені Газпромом потужності української труби складають 77,2 млн куб. м газу на добу. Але поточний фактичний рівень транзиту не перевищує 42 млн куб. м на добу.

– Тобто Газпром може використати 35 млн кубів на добу заброньованих потужностей без будь-яких додаткових дій чи витрат. А загальна технічна потужність Суджі майже 240 млн кубів на добу, що в півтора рази більше Північного потоку-1. А ще є незадіяний Ямал через Польщу з потужністю під 90 млн кубів на добу, – пояснює Сергій Макогон.

В Операторі ГТС наголошують, що готові розглянути можливість додаткового тимчасового збільшення обсягів транзиту до обсягів, що здатні повністю компенсувати відсутність транспортування через Північний потік-1 – з метою сприяння підготовці країн Європи до наступного опалювального сезону. Проте Газпром із таким проханням досі не звертався.

– Вочевидь, питання не в комерції, а в політиці. Газ виступає елементом гібридної зброї Росії та інструментом для політичного тиску на ЄС. На кшталт: не давайте летальну зброю Україні, інакше ми застосуємо проти вас енергетичну, – констатує генеральний директор Оператора ГТС України.

“Привид” Північного потоку-2

Замість українського маршруту, як припускають фахівці, росіяни, ймовірно, розраховують використати Північний потік-2. Його росіяни добудували навіть попри санкції, але так і не запустили через розв’язання повномасштабної війни.

– Проєкт Північний потік-2 повністю укомплектований та готовий до роботи (ще був готовий на початку 2020) – обладнання встановлене і пройшло дві перевірки, пропускна здатність становить 55 млрд куб. м/рік (пікова – 61,9 млрд куб. м) – враховуючи обсяг газу в європейських ПСГ, із введенням даної потужності в роботу, сховища вдасться заповнити вже до початку вересня 2022 року, і навіть без залучення української ГТС. Саме даного кроку очікує РФ, – припускає Владислав Онуфрей.

На його думку, Кремль зараз намагається дотиснути Німеччину, аби та, не встигаючи сформувати цикл поставок та побудувати власні LNG-термінали, “тимчасово” запустила Північний потік-2.

Утім, таке підняття ставок може зіграти й проти самого Газпрому. Адже запроваджені санкції вже суттєво б’ють по нафтогазовій галузі Росії, “плутаючи карти” Кремлю. І в підсумку замість того, щоб запустити Північний потік-2, росіянам доведеться фактично розбирати його на запчастини.

– Siemens не поверне обладнання з сервісу для материкової компресорної станції Північного потоку-1 через санкції. Далі росіяни будуть тиснути різними методами на ЄС для зняття санкцій та відновлення сервісного обслуговування. Звісно у них нічого не вийде, і тоді вони демонтують аналогічні вузли із станції Слов’янська Північного потоку-2 і переставлять на Портову Північного потоку-1. Поки вони це робитимуть, відпрацюють міжремонтний ресурс інші вузли, які вже замінити буде нічим… Таким чином, попереду перспектива поступового зменшення потужності Північного потоку-1 та невідворотного демонтажу нульової компресорної Північного потоку-2. За таких умов, є всі шанси покінчити з північними обхідними трубопроводами і все ж таки збільшити роль газотранспортної системи України, – вважає експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

Чи вистачить газу?

Попри справді непросту ситуацію на ринку Європейський Союз шукає різноманітні альтернативні джерела постачання, зокрема скрапленого газу з-за океану. Компанії, яким Газпром повідомив про зупинку чи скорочення поставок, вже неодноразово заявляли, що здатні замістити їх з інших джерел.

Утім, у цілому дефіциту ресурсу не уникнути, тож європейці збираються стати ще більш енергоощадними.

Так, міністр економіки Німеччини Роберт Габек на тлі заяв Газпрому про скорочення поставок закликав громадян скоротити і споживання енергії. За словами Габека, у цій ситуації допомагає кожна кіловат-година.

– Ми повинні бути пильними, – сказав він. – Насамперед, ми не повинні дозволити себе розділити, оскільки це те, що має намір зробити Путін.

Це актуально й для українців. Нині в наших підземних сховищах – понад 10 млрд кубометрів газу. Але до початку опалювального сезону Кабмін хоче накопичити майже вдвічі більше – 19 млрд кубометрів. Частину з них забезпечить внутрішній видобуток. Проте до 6 млрд кубометрів газу нашій країні все ж доведеться імпортувати, повідомив під час засідання Комісії з питань безпеки та співпраці в Європі голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Поки що, я б сказав, у газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони та стійкість. Але нам знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд куб. м газу. За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд. Це значний виклик, – наголосив він.

Допомогти подолати цей виклик Україні можуть США. За словами Вітренка, розглядається навіть варіант використання газу в рамках лендлізу.

За даними видання Foreign Policy, у такому разі американський скраплений газ доставлятиметься на європейські LNG-термінали, а звідти через трубопроводи потраплятиме в Україну.

При цьому розрахуватися за цей газ Україна хотіла б згодом – після того, як буде збільшено внутрішній газовидобуток.

– Вони здивувалися, почувши цю ідею, але її добре сприйняли, – цитує видання Вітренка.

Крім того, Нафтогаз домовився про постачання в Україну скрапленого газу і водню з Канади. Щоправда, лише за 5 років – із 2027 року.

Тож майбутня зима буде надзвичайно важкою в енергетичному плані не лише для України, а для Європейського Союзу та більшості країн світу. Водночас поступова, але неминуча відмова від російських енергоресурсів визначить подальшу економічну та геополітичну долю континенту.

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Хай палає!

А тим часом у самій Росії отримали черговий прояв західних санкцій.

У четвер уночі на Уренгойському родовищі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася масштабна пожежа. За даними тамтешніх медіа, на ділянці “Газпром видобуток Уренгой” між газовими промислами стався розрив труби.

Зазначимо, що це родовище – одне з найбільших у світі. Його запаси сягають 10 трлн кубометрів газу.

Як припускають українські фахівці, аварія могла статися, коли росіяни намагалися зупинити свердловину. Бо через скорочення експорту палива росіяни мусять або зупиняти видобуток (консервуючи свердловини), або просто спалювати газ прямо на родовищах.

– Розгерметизація трубопроводу на уренгойському родовищі, скоріш за все, відбулась внаслідок порушення технології зупинки свердловин, що призвело до різкої зміни режиму транспортування на ділянці між двома промислами. Таке траплятиметься і далі, бо попит на російський газ зменшуватиметься, а досвід експлуатації залишатиметься на рівні студента-першокурсника, – підсумовує Максим Білявський.

Тож поки Росія свідомо обмежує постачання газу в Європу, вона не лише втрачає преміальний ринок, а й знищує власну нафтогазову галузь. У порівнянні з травнем минулого року Газпром уже угробив видобуток на 15%.