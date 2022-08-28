Мінекономіки Латвії відмовиться від використання російської мови

Серпень, 28 в 17:37

В уряді Латвії мають наміри повністю відмовитися від використання російської мови під час комунікації в Міністерстві економіки та підпорядкованих установах. Про це заявила міністр економіки Латвії Ілзе Індриксоне.

За її словами, восени установа надаватиме інформацію та спілкуватиметься з клієнтами лише державною мовою.

– Як і в будь-якій іншій країні Європи, державні установи в Латвії повинні використовувати в комунікації з людьми та ЗМІ лише державну мову, – зазначила вона.

Міністр економіки вважає, що так Латвія просуває посилення двомовності, виділяючи російську мову як ту, що має особливий статус у порівнянні з іншими. На її думку, настав час змінити це та урівняти мову країни-агресора.

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Джерело: Delfi