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Факти / Україна / Суспільство

Росія планує збільшити чисельність армії в Україні ще на 90 тис. військових – ГУР

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія планує збільшити чисельність армії в Україні ще на 90 тис. військових – ГУР
Фото: Факти ICTV

Країна-агресор Росія планує збільшити чисельність армії для повномасштабної війни в Україні ще на 90 тис. осіб. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Використовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і резервні, які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави, – зазначив представник ГУР.

Скібіцький розповів, що, попри спроби збільшити мобілізаційні резерви, Російська Федерація провалила бліцкриг проти України.

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– Мабуть, збільшення сил не допоможе Росії. Моральний стан військовослужбовців, які зараз ведуть бойові дії, знижується. На добровільний вступ до лав армії РФ за контрактом все менше охочих. Пішла паніка серед населення великих міст, ніхто не хоче йти на війну, – заявив він.

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