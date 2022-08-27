Росія планує збільшити чисельність армії в Україні ще на 90 тис. військових – ГУР

Серпень, 27 в 20:02

Країна-агресор Росія планує збільшити чисельність армії для повномасштабної війни в Україні ще на 90 тис. осіб. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Використовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і резервні, які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави, – зазначив представник ГУР.

Скібіцький розповів, що, попри спроби збільшити мобілізаційні резерви, Російська Федерація провалила бліцкриг проти України.

Зараз дивляться