Україна загнала РФ у глухий кут, ніщо не допоможе Кремлю змінити баланс сил – WSJ

Росія намагається перекинути до України нові військові підрозділи та техніку, оскільки її кампанія із захоплення сходу та півдня зупинилася перед запланованим там так званим референдумом. Водночас американські аналітики сумніваються, що це змінить баланс сил, пише видання The Wall Street Journal.

За останні тижні по всій РФ сформовано низку добровольчих батальйонів, зокрема 3 армійський корпус, призначений для підтримки нового наступу на сході України.

Відео його тренування на російській військовій базі в Муліно, приблизно в 250 милях на схід від Москви, демонструють сучасну зброю, яку рідко використовують в Україні. Проте в американському аналітичному центрі Institute for the Study of War сумніваються їх ефективності.

– Краще обладнання не обов’язково робить сили більш ефективними, коли особовий склад не добре навчений або дисциплінований, – йдеться у суботньому звіті ISW.

Автор публікації наголошує, що Росія намагається знайти нові війська у той момент, коли Київ продовжує завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі на окупованих територіях.

Адмірал ВМС США та колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс сказав днями, що ситуація з військами відображає жахливе становище Росії та може спонукати Україну незабаром розпочати великий контрнаступ.

– Тепер Путіну потрібно ввести нові війська просто для того, щоб воювати. На стратегічному рівні я вважаю, що він зазнав поразки у цій війні. Я не бачу, щоб він одужав, але він все ще хоче зосередитися на захопленні Донбасу. Це його нова мета, і для цього йому потрібні нові солдати, – пояснив Ставрідіс.

На думку автора статті, війна на сході України зайшла в глухий кут, коли російські війська виснажені наступальними операціями та українським опором.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

