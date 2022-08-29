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Маліновська Ангеліна |
Обстріли Енергодару, Сарн і вибухи у Криму: що відбувається на 187 добу війни в Україні

Обстріли Енергодару, Сарн і вибухи у Криму: що відбувається на 187 добу війни в Україні

Російські військові знову завдали ракетних ударів по Харкову, в результаті чого була частково зруйнована триповерхова будівля.

Під обстрілами опинився Енергодар Запорізької області. Там окупанти влаштували пожежу в житлових будинках та спалили припарковані авто.

Захід України також відчув російську агресію. В результаті ракетного удару по Сарнам Рівненської області було пошкоджено близько 30 будинків – житлові, лікарня та один військовий об’єкт.

У Запорізькій області російські військові 200 разів обстріляли місто Оріхів.

На території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів, а саме у Севастополі та біля мису Фіолент.

У Краматорську Донецької області росіяни обстріляли житловий район поблизу залізничного вокзалу.

Дар’ївський міст і переправа через Інгулець перебувають під контролем ЗСУ.

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00:03 - 29 серпня

Громадяни та організації, які приймають на тимчасове розміщення ВПЛ, чекають від держави на збільшення обсягів компенсації витрат.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук під час свого візиту до Миколаївщини.

– Йдеться про очікування внесення змін до відповідних постанов КМУ з тим, щоб усі, хто дає прихисток ВПО, отримували вдвічі вищу компенсацію – 900 грн замість 450 грн на місяць, – підкреслила віцепрем’єр.

Джерело: Мінреінтеграції України

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23:57 - 28 серпня

Дар’ївський міст і переправа через річку Інгулець перебувають під контролем Збройних сил України. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

– Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені та не функціонують, – йдеться у повідомленні.

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