Обстріли Енергодару, Сарн і вибухи у Криму: що відбувається на 187 добу війни в Україні

Російські військові знову завдали ракетних ударів по Харкову, в результаті чого була частково зруйнована триповерхова будівля.

Під обстрілами опинився Енергодар Запорізької області. Там окупанти влаштували пожежу в житлових будинках та спалили припарковані авто.

Захід України також відчув російську агресію. В результаті ракетного удару по Сарнам Рівненської області було пошкоджено близько 30 будинків – житлові, лікарня та один військовий об’єкт.

У Запорізькій області російські військові 200 разів обстріляли місто Оріхів.

На території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів, а саме у Севастополі та біля мису Фіолент.

У Краматорську Донецької області росіяни обстріляли житловий район поблизу залізничного вокзалу.

Дар’ївський міст і переправа через Інгулець перебувають під контролем ЗСУ.