Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес відреагував на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо русофобії у Молдові та “можливі загрози безпеці російських військових” у невизнаному Придністров’ї.

Він звернувся до жителів самопроголошеного “ПМР” та назвав Росію трупом.

Maybe it’s time for UKR and Moldova to resolve the Transniestra problem now. Kremlin really can’t stop it at this point. Do the people of Transniestra really want to be handcuffed to the corpse that is today’s Russian Federation? Is there any hope of a positive future for them? https://t.co/TFdwNSf1rn

Зараз дивляться

— Ben Hodges (@general_ben) September 3, 2022