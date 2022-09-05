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Генерал США у відставці назвав РФ трупом, реагуючи на слова Лаврова про русофобію у Молдові

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес відреагував на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо русофобії у Молдові та “можливі загрози безпеці російських військових” у невизнаному Придністров’ї.

— Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії, – вважає Ходжес.

Він звернувся до жителів самопроголошеного “ПМР” та назвав Росію трупом.

— Невже жителі Придністров’я хочуть бути прикутими наручниками до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація? Чи є для них надія на світле майбутнє? – наголосив генерал.

1 вересня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Кремль розглядати як напад на Росію будь-які дії, які вважатимуться загрозою безпеці російських “миротворців” та армії у самопроголошеному Придністров’ї.

Лавров, за звичною риторикою, звинуватив Кишинів у тому,що у Молдові начебто “насаджується русофобія”.

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