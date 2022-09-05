Вересень, 04 в 21:08

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес відреагував на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо русофобії у Молдові та “можливі загрози безпеці російських військових” у невизнаному Придністров’ї.

— Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії, – вважає Ходжес.

Він звернувся до жителів самопроголошеного “ПМР” та назвав Росію трупом.

— Невже жителі Придністров’я хочуть бути прикутими наручниками до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація? Чи є для них надія на світле майбутнє? – наголосив генерал.

Maybe it’s time for UKR and Moldova to resolve the Transniestra problem now. Kremlin really can’t stop it at this point. Do the people of Transniestra really want to be handcuffed to the corpse that is today’s Russian Federation? Is there any hope of a positive future for them? https://t.co/TFdwNSf1rn Зараз дивляться — Ben Hodges (@general_ben) September 3, 2022

1 вересня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Кремль розглядати як напад на Росію будь-які дії, які вважатимуться загрозою безпеці російських “миротворців” та армії у самопроголошеному Придністров’ї.

Лавров, за звичною риторикою, звинуватив Кишинів у тому,що у Молдові начебто “насаджується русофобія”.