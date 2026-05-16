Конгрес Сполучених Штатів навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні, однак може підтримати посилення санкцій проти Росії.

Про це у інтерв’ю для Радіо Свобода повідомив голова комітету у закордонних справах Палати представників США, республіканець Браян Маст.

Допомога Україні та позиція США: заява конгресмена

Він наголосив, що європейські держави мають взяти на себе більшу частину відповідальності за підтримку України, оскільки війна триває на їхньому континенті.

— Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я, — зазначив Браян Маст.

За його словами, США можуть продовжити надавати розвідувальну підтримку та сприяти постачанню озброєння, навіть без ухвалення нових великих бюджетних програм допомоги.

Конгресмен також заявив, що Вашингтон підтримує можливість посилення санкцій проти Росії, однак вони не повинні завдавати більшої шкоди союзникам США, ніж самій РФ.

Нагадаємо, 14 травня у Палаті представників США зібрали достатню кількість голосів, щоб винести на розгляд законопроєкт про нову допомогу Україні та додаткові санкції проти Росії.

Документ передбачає підтримку України й НАТО, понад $1 млрд безпекової допомоги, можливість надання багатомільярдних позик, а також нові обмеження проти російського фінансового сектору, енергетики та посадовців.

