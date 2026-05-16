У Києві засудили до семи років тюремного ув’язнення водія, який на блокпосту в Святошинському районі на смерть збив військовослужбовця Національної гвардії, а його колегу травмував.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Смертельна ДТП у Києві у липні 2023: вирок водію

За інформацією прокуратури, смертельна ДТП сталася у ніч на 25 липня 2023 року.

Зараз дивляться

За даними слідства, водій, якому на той момент було 23 роки, рухався Берестейським проспектом зі швидкістю щонайменше 134,52 км/год, що у понад два рази перевищує встановлений ліміт на цій ділянці.

Наближаючись до блокпоста, перед яким було встановлено заборонні знаки STOP – контроль та покажчики про обов’язкове зниження швидкості, керманич проігнорував дорожні вимоги та не вжив своєчасних заходів для гальмування.

Внаслідок цього водій не зміг зупинити автомобіль та наїхав на двох військових, які несли службу на блокпосту. Один з них загинув на місці, а інший дістав тілесні ушкодження середнього ступеня.

Після цього керманич зіткнувся з двома автомобілями, які перебували неподалік блокпосту, коли намагався зупинити машину.

Святошинський районний суд Києва визнав водія винним у смертельній ДТП (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України) та засудив його до семи років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Фото : Прокуратура Киева

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.