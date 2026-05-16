У Херсонській області низка населених пунктів перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Критична ситуація залишається в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці, Новій Збур’ївці та інших.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Лубінець про ситуацію в Олешках і Голій Пристані

За словами українського омбудсмена, варто негайно провести евакуацію людей із міста Олешки та навколишніх населених пунктів на Херсонщині.

Він розповів, що критичною залишається ситуація ще в Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці.

– Це ситуація, про яку ми два місяці кричимо на весь світ. Там просто гуманітарна катастрофа. Там цивільні громадяни України без їжі, фактично без питної води, без ліків. Вони перебувають у підвалах, тому що там відбуваються активні бойові дії, атаки дронами та обстріли, – заявив омбудсмен.

Лубінець стверджує, що саме російська сторона не випускає цивільних громадян України.

Омбудсмен розповів, що українська сторона обговорювала з росіянами можливість запровадження режиму тиші для того, щоб провести цю гуманітарну евакуацію.

– За нашими даними, йдеться загалом про приблизно 6 тис. цивільних громадян України, включаючи маломобільних та літніх. За нашою інформацією, також там близько 200 українських дітей, – наголосив Лубінець.

Як зазначив український омбудсмен, він неодноразово звертався до команди Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони терміново втрутились в цю ситуацію та провели цю гуманітарну евакуацію, оскільки це їхній прямий мандат.

За словами Лубінця, МКЧХ зобов’язаний це робити. Він отримав листа від Міжнародного комітету Червоного Хреста, в якому йдеться, що вони готові провести евакуацію, проте просять Україну самостійно домовитися з Росією про режим припинення вогню.

