У ЄС домовилися призупинити угоду про спрощений візовий режим з РФ

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто у своєму відеозверненні у Facebook.

Він сказав, що Євросоюз не буде запроваджувати повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

Сіярто додав, що Угорщина, разом з деякими країнами-членами ЄС, виступає проти заборони на видачу віз Росією.

Оновлено о 17.55. Про те, що у ЄС досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією підтвердив і верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Він зазначив, що зараз спостерігається значне збільшення перетинів кордону з Росії в сусідні країни, що стає ризиком для безпеки.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022