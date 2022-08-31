У ЄС домовилися призупинити угоду про спрощений візовий режим з РФ

Серпень, 31 в 15:51

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто у своєму відеозверненні у Facebook.

Він сказав, що Євросоюз не буде запроваджувати повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

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Сіярто додав, що Угорщина, разом з деякими країнами-членами ЄС, виступає проти заборони на видачу віз Росією.

Оновлено о 17.55. Про те, що у ЄС досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією підтвердив і верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Він зазначив, що зараз спостерігається значне збільшення перетинів кордону з Росії в сусідні країни, що стає ризиком для безпеки.

— Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією, – написав Боррель у Twitter.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk. We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

Водночас, як повідомляє видання DW, чотири країни ЄС, а саме Польща, Естонія, Латвія та Литва попередили, що в разі провалу на рівні ЄС рішення щодо заборони туристичних поїздок росіян, вони ухвалять обмеження на виїзд росіян з європейськими візами до своїх країн.

У спільній заяві країн, яка потрапила до агентства AFP, йдеться, що призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією від 2007 року, яке підтримують багато членів Євросоюзу, є “першим необхідним кроком”. Це зробить візи для росіян дорожчими, збільшить кількість вимог до документів, а також призведе до довшого часу очікування на візу.

Але Варшава, Таллінн, Рига та Вільнюс єдині у тому, що цього недостатньо.

— Нам потрібно різко обмежити кількість виданих віз, перш за все туристичних, щоби зменшити потік російських громадян до ЄС і Шенгенської зони. Поки такі заходи не діють на рівні ЄС, ми розглянемо можливість запровадження на національному рівні тимчасових заходів щодо заборони видачі віз або обмеження перетину кордону для громадян РФ, які мають візи ЄС, – йдеться в заяві.

Винятком до цих країн може стати в’їзд дисидентів, а також поїздки у гуманітарних цілях.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

Німеччина і Франція не хочуть запроваджувати повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.