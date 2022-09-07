Країни Балтії домовилися про обмеження в’їзду росіян з шенгенськими візами ЄС

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Литва, Латвія та Естонія домовилися щодо суттєвого обмеження перетину власних кордонів громадянами Російської Федерації, яка мають шенгенські візи Європейського Союзу.

Про це повідомив очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у соціальній мережі Twitter.

— Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами РФ, які мають шенгенські візи ЄС, – зазначив він.

Рінкевичс додав, що рішення ухвалюватимуть кожна країна окремо, відповідно до власного законодавства.

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Нові правила набудуть чинності одночасно.

Baltijas valstis ir panākušas vienošanos būtiski ierobežot (ar dažiem izņēmumiem) robežšķērsošanu Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem ir ES Šengenas vīzas. Lēmumus pieņems valstu valdības atbilstoši nacionālām procedūrām, tie stāsies spēkā vienlaikus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2022

Наприкінці серпня п’ять країн ЄС – Польща, Литва, Фінляндія, Естонія та Латвія – заявили, що готові вжити національних заходів, щоби скоротити кількість росіян, які в’їжджають в їхні країни, і закликали Євросоюз до колективних дій.

6 вересня Єврокомісія затвердила пропозиції щодо повного призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон зазначила: якщо ці пропозиції будуть затверджені Радою ЄС цього тижня, спрощений візовий режим з РФ припинить діяти вже з 12 вересня.