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Країни Балтії домовилися про обмеження в’їзду росіян з шенгенськими візами ЄС

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
паспорт росії
Фото: Unsplash

Литва, Латвія та Естонія домовилися щодо суттєвого обмеження перетину власних кордонів громадянами Російської Федерації, яка мають шенгенські візи Європейського Союзу.

Про це повідомив очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у соціальній мережі Twitter.

— Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами РФ, які мають шенгенські візи ЄС, – зазначив він.

Рінкевичс додав, що рішення ухвалюватимуть кожна країна окремо, відповідно до власного законодавства.

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Наприкінці серпня п’ять країн ЄС – Польща, Литва, Фінляндія, Естонія та Латвія – заявили, що готові вжити національних заходів, щоби скоротити кількість росіян, які в’їжджають в їхні країни, і закликали Євросоюз до колективних дій.

6 вересня Єврокомісія затвердила пропозиції щодо повного призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон зазначила: якщо ці пропозиції будуть затверджені Радою ЄС цього тижня, спрощений візовий режим з РФ припинить діяти вже з 12 вересня.

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