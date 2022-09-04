Зеленський попросив фон дер Ляєн про заборону на видачу віз росіянам

Вересень, 04 в 14:33

Президент України Володимир Зеленський та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну від Євросоюзу.

Про це повідомив президент України за підсумками телефонної розмови 4 вересня.

Зеленський зазначив, що під час розмови наголосив на необхідності підготовки восьмого пакету санкцій проти Росії, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ.

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Зокрема політики скоординували кроки з обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу.

Глава держави зазначив, що окремо говорили й про вступ України до ЄС.

— Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій.

Скоординували з @vonderleyen кроки з обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу. Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій. (2/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2022

За даними ЗМІ, наприкінці наступного тижня очікується, що міністри економіки ЄС у Празі погодять політичну декларацію на підтримку макрофінансової допомоги Україні на суму €5 млрд.

31 серпня очільники МЗС країн-членів ЄС погодили призупинення дії угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз. Водночас, за словами глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, Євросоюз не буде запроваджувати повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

Заборону видачі віз росіян до країн ЄС підтримують Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Данія та Нідерланди.