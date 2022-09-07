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Пояснює метушню: РФ намагалася чинити тиск на Гроссі під час підготовки звіту щодо ЗАЕС

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сергій Кислиця
Фото: Getty Images

Російська делегація намагалася чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, коли його команда готувала звіт щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, яке присвячене ситуації на ЗАЕС.

— Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН, – Ред.), – зазначив Кислиця.

За словами представника України в ООН, єдине, що пояснює російську метушню – це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт.

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— Коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання РБ, російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити, – пояснив Кислиця.

Він порадив російському представнику наступного разу набратися терпіння, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя висловив незадоволення звітом МАГАТЕ, оскільки в ньому зафіксовано присутність російських військ та військової техніки на ЗАЕС.

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Він намагався переконати членів Радбезу, ніби там її немає, але при цьому дипломат РФ заявив, що не мав часу докладно вивчити звіт.

У вівторок Рада Безпеки ООН на запит Росії зібралася втретє за два місяці, щоб розглянути ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

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