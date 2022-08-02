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Факти / Україна

Україна вже отримала €1 млрд допомоги від ЄС – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Україна вже отримала €1 млрд допомоги від ЄС – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Україна вже отримала €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Перший транш у €500 млн був зарахований на рахунок Національного банку вчора, ще €500 млн прийшли сьогодні. Кошти будуть направлені на фінансування першочергових бюджетних потреб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 2 серпня.

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– Це перший мільярд із дев’яти, які Європейський Союз пообіцяв надати в межах нової програми макрофінансової допомоги нашій державі. Дякуємо за цю підтримку і розраховуємо на подальші невідкладні рішення від Європейської комісії щодо виділення коштів, які життєво нам необхідні, – сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, загалом у липні до держбюджету надійшло майже 170 млрд грн.

З них близько 90 млрд — це надходження від податків і мит. Ще 80 млрд грн — це гранти від союзників України.

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