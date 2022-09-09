Вересень, 08 в 23:27

Карл III (повне ім’я – Чарльз Філіпп Артур Джордж) став королем Великої Британії та королівств Співдружності після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

Син Єлизавети, яка правила на британському престолі майже 70 років, найдовше в історії Британії залишався принцом Уельським і спадкоємцем трону. Саме тому більшу частину життя був відомий як принц Чарльз.

Новий британський король народився 14 листопада 1948 року в Букінгемському палаці в Лондоні під час правління його діда по материнській лінії Георга VI. Він став первістком принцеси Єлизавети, яка стала королевою, коли Чарльзу було чотири роки, та Філіпа, герцога Единбурзького.

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Чарльз був присутній на коронації Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року, де він сидів поруч із бабусею та тіткою.

У 1955 році Букінгемський палац оголосив, що Чарльз відвідуватиме школу. Саме тому він став першим спадкоємцем, який здобував освіту в такий спосіб, а не з приватним репетитором.

У 1958 році Карлу III присвоїли титул принца Уельського, однак церемонія покладання вінця Єлизаветою II відбулася лише через понад 10 років в Уельсі.

Він вдруге порушив традицію королівської родини, вступивши до університету після А-рівня. Він не вступив до Збройних сил Британії, а у 1967 році почав навчатися в Триніті-коледж (Кембридж). Чарльз вивчав антропологію, археологію, історію та валлійську мову.

У 1970 році майбутній король Британії закінчив Кембридж, здобувши ступінь бакалавра мистецтв. Він став першим спадкоємцем, який здобув університетський ступінь, а у 1975 році йому присвоєно ступінь магістра мистецтв у Кембриджі.

Він почав брати активну участь у засіданнях Палати лордів, а також став першим за 300 років членом королівської родини, який був присутнім на засіданні Кабінету міністрів. За непідтвердженою інформацією, Чарльза цікавила посада генерал-губернатора Австралії, але через конституційну кризу він відмовився від цих намірів.

Паралельно Чарльз проходив військову службу, пройшовши курс навчання як пілот винищувача і військового вертольота.

8 вересня 2022 року, після смерті своєї матері Єлизавети II, став королем Великої Британії. Прем’єр-міністр Елізабет Трасс повідомила, що новий британський король взяв ім’я Карла III.