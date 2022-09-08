Вересень, 08 в 15:01

Норвегія передасть Україні близько 160 ракет Hellfire та відповідне обладнання для запуску та керування вогнем. Також Київ отримає прилади нічного бачення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Норвегії з посиланням на слова міністра оборони Бйорна Арільда Грама.

Про передачу очільник Міноборони Норвегії повідомив під час зустрічі з міністрами оборони близько 40 країн у Німеччині на авіабазі Рамштайн.

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Свого часу ці ракети були придбані для командування берегової охорони.

– Це зброя, яку просила Україна, і яка буде дуже корисною для боротьби з загарбницькими військами Росії.

За словами Бьорна Арільда ​​Грама, ракетами відносно легко керувати, їх можна використовувати як проти морських, так і наземних цілей. Українські військові вже пройшли навчання щодо використання Hellfire під керівництвом норвезьких інструкторів.

ЗС Норвегії вирішили поступово знімати з експлуатації системи Hellfire через те, що термін їхньої експлуатації добігає кінця.

Норвегія також передала Україні нічну оптику, яка включає світлопідсилювальні окуляри та біноклі. У Норвегії прилади нічного бачення замінять подібними.

Джерело: Міноборони Норвегії