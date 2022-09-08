Норвегія передасть Україні 160 ракет Hellfire та нічну оптику
Норвегія передасть Україні близько 160 ракет Hellfire та відповідне обладнання для запуску та керування вогнем. Також Київ отримає прилади нічного бачення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Норвегії з посиланням на слова міністра оборони Бйорна Арільда Грама.
Про передачу очільник Міноборони Норвегії повідомив під час зустрічі з міністрами оборони близько 40 країн у Німеччині на авіабазі Рамштайн.
Свого часу ці ракети були придбані для командування берегової охорони.
– Це зброя, яку просила Україна, і яка буде дуже корисною для боротьби з загарбницькими військами Росії.
За словами Бьорна Арільда Грама, ракетами відносно легко керувати, їх можна використовувати як проти морських, так і наземних цілей. Українські військові вже пройшли навчання щодо використання Hellfire під керівництвом норвезьких інструкторів.
ЗС Норвегії вирішили поступово знімати з експлуатації системи Hellfire через те, що термін їхньої експлуатації добігає кінця.
Норвегія також передала Україні нічну оптику, яка включає світлопідсилювальні окуляри та біноклі. У Норвегії прилади нічного бачення замінять подібними.
Джерело: Міноборони Норвегії