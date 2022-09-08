У Білорусі розпочалися навчання з відпрацювання “звільнення захоплених територій”

Вересень, 08 в 10:18

8 вересня розпочалися командно-штабні навчання Збройних сил Білорусі, яке триватимуть до 14 вересня.

Міноборони країни планує, зокрема, на практиці “відпрацювати ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником”, відновлення контролю на кордоні в зонах відповідальності об’єднань, авіапідтримку військ, забезпечення силових заходів військового стану, боротьбу з ДРГ противника та НВФ.

Навчання проводитимуться на полігоні Брестський, на ділянках місцевості у Мінській та Вітебській областях.

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Раніше у Генштабі ЗСУ не виключили, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Водночас наразі ймовірність вторгнення білоруських військ на територію України вважають низькою.