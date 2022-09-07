Вересень, 07 в 12:39

Українська розвідка наразі не бачить ознак підготовки нового наступу на Україну з території Білорусі. Водночас є дані, що РФ вербує білорусів для участі в повномасштабній війні.

Про це поінформував секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, кожного ранку всі члени РНБО отримують звіти щодо ситуації на фронті, зокрема й на кордоні з Білоруссю.

– Ми вживаємо певних заходів, у нас була перевірка областей за дорученням президента, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська, – Ред.), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі. Поки що наша розвідка вважає, що цього не буде. Але покаже життя, – зазначив Данілов.

Він запевнив, що Україна контролює цю ситуацію та спостерігає за її розвитком. Наразі відомо, що Росія вербує білорусів для участі у війні, проте перекидає їх через свою територію.

Зараз дивляться

– РФ вербує, це правда, громадян Білорусі для участі у військовій агресії проти нашої країни. Але тих, кого вони вербують, відправляють через свою територію, тому що їх не так багато, – пояснив секретар РНБО.

Коментуючи ситуацію в Білорусі, Данілов наголосив, що цю країну можна вважати окупованою Росією, і білоруської влади фактично не існує. Свідченням цього є запуск російських ракет з території північного сусіда України.

– Якщо на вашій території діють терористи, які з вашої території відправляють ракети, літаки бомбардувати мирне населення, то ви маєте зайняти якусь позицію. Якщо вашої позиції немає, то ви маєте визнати, що ви окуповані РФ, – заявив Данілов.

Він додав, що Білорусь сьогодні перебуває під впливом військових РФ.

Нещодавно в Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що на території Білорусі з 8 по 14 вересня проходитимуть командно-штабні навчання. Їхньою метою є відпрацювання “звільнення частини втраченої території умовної держави”. У Генштабі не виключають, що йдеться про території північних регіонів України, зокрема Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

У Держприкордонслужбі, своєю чергою, інформували, що створення Росією ударного угруповання військ біля кордону з Чернігівською і Сумською областями не спостерігається.