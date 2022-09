У британській розвідці сумніваються, що Білорусь вторгнеться в Україну у зв’язку з навчаннями

Малоймовірно, що військові навчання, які розпочалися у Білорусі 8 вересня, є ознакою підготовки до безпосередньої участі її армії у війні проти України.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Вони також зазначають, що зараз бої тривають на півдні, сході та півночі України.

