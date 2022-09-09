У британській розвідці сумніваються, що Білорусь вторгнеться в Україну у зв’язку з навчаннями
Малоймовірно, що військові навчання, які розпочалися у Білорусі 8 вересня, є ознакою підготовки до безпосередньої участі її армії у війні проти України.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.
– Хоча використання Росією білоруської території відіграло важливу роль у невдалому наступі РФ на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невелика ймовірність того, що вони перекинуть свої сили в Україну, – пояснюють у британській розвідці.
Вони також зазначають, що зараз бої тривають на півдні, сході та півночі України.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 September 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/u06XvzWTT2
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 9, 2022
У Білорусі 8 вересня розпочалися планові навчання з відпрацювання “повернення захоплених територій”. Вони проходять недалеко від Бреста, навколо білоруської столиці Мінська та у північно-східному районі Вітебська.
Триватимуть військові навчання до 14 вересня 2022 року.