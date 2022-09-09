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У британській розвідці сумніваються, що Білорусь вторгнеться в Україну у зв’язку з навчаннями

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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білоруський танк
Фото: Depositphotos

Малоймовірно, що військові навчання, які розпочалися у Білорусі 8 вересня, є ознакою підготовки до безпосередньої участі її армії у війні проти України.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

– Хоча використання Росією білоруської території відіграло важливу роль у невдалому наступі РФ на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невелика ймовірність того, що вони перекинуть свої сили в Україну, – пояснюють у британській розвідці.

Вони також зазначають, що зараз бої тривають на півдні, сході та півночі України.

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У Білорусі 8 вересня розпочалися планові навчання з відпрацювання “повернення захоплених територій”. Вони проходять недалеко від Бреста, навколо білоруської столиці Мінська та у північно-східному районі Вітебська.

Триватимуть військові навчання до 14 вересня 2022 року.

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