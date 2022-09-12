ЗАЕС повинна перейти під контроль України, інакше РФ не припинить небезпечну гру – МЗС

Вересень, 12 в 18:52

Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції можливо лише після виведення російської армії з території АЕС та повернення під контроль України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України. Всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Ніщо, крім цього, не змусить Росію припинити свою небезпечну гру, – переконаний Ніколенко.

Нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Мар’яно Гроссі заявив про необхідність режиму припинення вогню та забезпечення безпеки на Запорізькій АЕС.

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За його словами, атомна електростанція не повинна бути пішаком у війні, а постійні обстріли призвели до повного відключення електрики в Енергодарі та поставили під загрозу безпечну роботу ЗАЕС.

У МЗС заявили, що Російська Федерація має повністю вивести війська з території Запорізької АЕС, а Україна не погодиться на будь-які інші пропозиції для врегулювання ситуації на станції.