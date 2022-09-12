Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

ЗАЕС повинна перейти під контроль України, інакше РФ не припинить небезпечну гру – МЗС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗАЕС повинна перейти під контроль України, інакше РФ не припинить небезпечну гру – МЗС
Фото: Факти ICTV

Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції можливо лише після виведення російської армії з території АЕС та повернення під контроль України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України. Всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Ніщо, крім цього, не змусить Росію припинити свою небезпечну гру, – переконаний Ніколенко.

Нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Мар’яно Гроссі заявив про необхідність режиму припинення вогню та забезпечення безпеки на Запорізькій АЕС.

Зараз дивляться

За його словами, атомна електростанція не повинна бути пішаком у війні, а постійні обстріли призвели до повного відключення електрики в Енергодарі та поставили під загрозу безпечну роботу ЗАЕС.

У МЗС заявили, що Російська Федерація має повністю вивести війська з території Запорізької АЕС, а Україна не погодиться на будь-які інші пропозиції для врегулювання ситуації на станції.

Читайте
Пояснює метушню: РФ намагалася чинити тиск на Гроссі під час підготовки звіту щодо ЗАЕС

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка