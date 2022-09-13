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Перелом у війні: ЗСУ можуть звільнити окуповані території у найближчі тижні – WP

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області, який змусив російські війська поспішно відступити, може ознаменувати переломний момент у війні та посилити тиск на Москву, пише The Washington Post з посиланням на представників західної розвідки.

– Нещодавні успіхи підживили нове відчуття оптимізму щодо того, що українські війська можуть відвоювати більше територій в найближчі тижні та потенційно витіснити росіян із землі, яку вони утримували з початку війни в лютому, – наголошує автор.

Швидкість відступу, схоже, приголомшила командування ЗС РФ, проте росіяни все ще мають здатність перегрупуватися та завдати потужного удару, попередили деякі чиновники.

Інші вважають, що для цього у Путіна немає великих резервів живої сили та озброєння, а до використання хімічної або тактичної ядерної зброї він навряд чи вдасться.

Зараз дивляться

Вони також прогнозують прорив українських військових у районах Херсона та Маріуполя, але тут їм не вистачає артилерії для витіснення російських сил.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 202-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: The Washington Post
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