Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб подолати терор Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
– Чому найбільше джерело терору у світі – Росія – ще досі може вести цю війну? І чому вона може вести війну так жорстоко та цинічно? Тільки одна причина – недостатньо тиску на Росію. Недостатньо реагування на терор цієї держави. Просто погляньте, що собі дозволяє Росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно, – вважає глава держави.
Вдень у низці міст Ростовської області на території Росії пролунала серія потужних вибухів. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернув увагу, що сьогодні у РФ відбулося багато “хлопків”, попри безхмарне небо.
– Над усією Росією безхмарне небо. Але багато “хлопків”… Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта – в компетенції “безхмарного неба над Таганрогом”, – зазначив Михайло Подоляк у Twitter.
Російські загарбники продовжують скаржитися на ситуацію на фронті. Якщо українські захисники знищать ворога у районі Лиману, то тоді відкриється шлях на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.
– Як повідомляють росіяни, у них сталась якась біда в районі Лиману. Вони страждають та пишуть про це страшні речі. Мовляв, Лиман ледь-ледь тримається. Якщо прочитати сепаратистські та російські сайти, то там у них непомітно підкралась біда. “Герої”, які б’ються під Осколом потрапляють у дуже неприємну ситуацію, яка невідомо, чим для них закінчиться, – зазначив він.