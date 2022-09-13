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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині, Донбасі та Півдні: що відбувається на 202 добу війни (онлайн)

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині, Донбасі та Півдні: що відбувається на 202 добу війни (онлайн)

Збройні сили України звільнили щонайменше 13 населених пунктів на Півдні.

Запорізька атомна електростанція повинна перейти під контроль України, інакше Росія не припинить небезпечну гру, вважають у МЗС.

Відмовляються від служби: Росія призупиняє відправку нових підрозділів в Україну.

Українські захисники звільнили вже майже 6 тис. кв. км територій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Наступ ЗСУ на Харківщині став одним із найбільших військових успіхів із 1945 року – The Atlantic.

У тимчасово окупованому Херсоні рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну, повідомили місцеві ЗМІ.

ЗСУ звільнили від окупантів село Богородичне, повідомляє Донецька ОВА.

У Нацгвардії підтвердили інформацію, що Святогірськ Донецької області перебуває під контролем України.

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01:06 - 13 вересня

Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб подолати терор Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– Чому найбільше джерело терору у світі – Росія – ще досі може вести цю війну? І чому вона може вести війну так жорстоко та цинічно? Тільки одна причина – недостатньо тиску на Росію. Недостатньо реагування на терор цієї держави. Просто погляньте, що собі дозволяє Росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно, – вважає глава держави.

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01:04 - 13 вересня

Соліст Національної опери України Олександр Шаповал загинув під Майорськом 12 вересня.

За словами співробітниці Нацопери Лариси Тарасенко, 47-річний Олександр Шаповал пішов служити в ЗСУ добровольцем, він був гранатометником.

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01:01 - 13 вересня

Вдень у низці міст Ростовської області на території Росії пролунала серія потужних вибухів. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернув увагу, що сьогодні у РФ відбулося багато “хлопків”, попри безхмарне небо.

– Над усією Росією безхмарне небо. Але багато “хлопків”… Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта – в компетенції “безхмарного неба над Таганрогом”, – зазначив Михайло Подоляк у Twitter.

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01:00 - 13 вересня

Російські загарбники продовжують скаржитися на ситуацію на фронті. Якщо українські захисники знищать ворога у районі Лиману, то тоді відкриється шлях на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Як повідомляють росіяни, у них сталась якась біда в районі Лиману. Вони страждають та пишуть про це страшні речі. Мовляв, Лиман ледь-ледь тримається. Якщо прочитати сепаратистські та російські сайти, то там у них непомітно підкралась біда. “Герої”, які б’ються під Осколом потрапляють у дуже неприємну ситуацію, яка невідомо, чим для них закінчиться, – зазначив він.

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