Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб подолати терор Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– Чому найбільше джерело терору у світі – Росія – ще досі може вести цю війну? І чому вона може вести війну так жорстоко та цинічно? Тільки одна причина – недостатньо тиску на Росію. Недостатньо реагування на терор цієї держави. Просто погляньте, що собі дозволяє Росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно, – вважає глава держави.