Расмуссен: Відмінність між 5 статтею НАТО та Київським договором безпеки – у кількості гарантів

Вересень, 13 в 19:13

Основна різниця між п’ятою статтею статусу НАТО та представленим Київським договором безпеки – це кількість гарантів для забезпечення безпеки України.

Про це заявив 12-й генеральний секретар НАТО і колишній прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен під час спільного брифінгу з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком у Києві.

Журналісти запитали Расмуссена, чим відрізняється новий договір з гарантій безпеки для України від п’ятої статті статуту НАТО, що передбачає колективну відповідь на напад проти одного з членів Альянсу.

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– У НАТО у вас є низка союзників – 30, тепер вже буде 32. Тут ми маємо меншу групу гарантів. Це, безумовно, головна відмінність між 5 статтею договору НАТО та гарантіями безпеки, сформульованими для цього документа, – зазначив колишній генсек Альянсу.

Проте він запевнив, що мета договору одна – гарантувати безпеку України. Саме з цією метою робоча група Єрмака-Расмуссена пропагуватиме Київський договір безпеки для підписання документа державами-гарантами.