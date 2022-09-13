Не замінять вступ до НАТО та ЄС: у Києві презентували рекомендації щодо гарантій безпеки України

Вересень, 13 в 15:05

У Києві презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України, які передбачають багаторівневий підхід. Згідно з документом, основна група союзників має взяти на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки Збройних сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів проти Росії.

У рекомендаціях міститься заклик до створення Київського безпекового договору – спільного документа про стратегічне партнерство, який об’єднає Україну з державами-гарантами.

Запропоновані рекомендації передбачають таке:

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Найсильнішою гарантією безпеки для України є здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН. Для цього потрібні ресурси на утримання ЗСУ, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Росії.

Потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабована передача озброєння та розвідувальна підтримка з боку союзників, військові та спільні навчання під егідою Європейського Союзу та НАТО.

Гарантії безпеки окреслюватимуть низку зобов’язань, взятих групою гарантів разом з Україною. Вони мають бути обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об’єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство Київський безпековий договір.

Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Зокрема, вона може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій містить заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії чи посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Структура Київського безпекового договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти Росії та може містити додаткові компоненти, наприклад, угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі та інші.

Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО та повноцінного членства в Європейському Союзі. Вони спрямовані на забезпечення безпеки України, а в разі нападу – захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки за будь-яких обставин.

Повний текст рекомендацій

Керівник Офісу президента наголосив, що угода щодо безпекових гарантій для України – це не заміна вступу до НАТО, а лише засіб забезпечення безпеки до повноправного членства в Альянсі. Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен переконаний, що перемога України – це безпосередній пріоритет.

– Перший, але дуже важливий крок щодо майбутніх гарантій безпеки для України зроблено. Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час нашої зустрічі представили напрацьовані рекомендації, які мають стати основою Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact), – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував Міжнародній робочій групі Єрмака-Расмуссена за підготовку цього пакету пропозицій. Глава держави переконаний, що необхідно, щоб команда продовжила свою роботу та довела цей проєкт до кінця.