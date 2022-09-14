Вересень, 14 в 10:26

Санкції ЄС проти Росії через її повномашстабну агресію проти України залишаються, вони нікуди не дінуться.

У цьому під час свого виступу в Європарламенті запевнила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що зараз час рішучості, а не політики умиротворення.

Також президент Єврокомісії впевнена, що у повномасштабній війні Путін (президент РФ, – Ред.) зазнає поразки, а Україна і Європа переможуть.

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Крім того, вона запевнила, що солідарність Європи з Україною залишиється непохитною.

Нагадаємо, сьогодні Урсула фон дер Ляєн виступає у Європарламенті зі щорічною програмною промовою. Це ключова подія для Європейського Союзу.

Перша леді України Олена Зеленська є почесним гостем на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.

Вона прийшла до зали засідання у супроводі президента Європейського парламенту Роберти Мецоли та Урсули фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії одягнена у жовтий піджак та блакитну блузу. На її піджаку також є стрічка у кольорах українського прапора. Таку ж стрічку прикріпили дуже багато єврокомісарів та депутатів.