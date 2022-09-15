Вересень, 15 в 15:11

Польща повинна вимагати виплати репарацій за шкоду, отриману під час Другої світової війни, не лише від Берліна, а й від Москви.

Про це заявив в інтерв’ю польському виданню Wprost президент Польщі Анджей Дуда.

– Німеччина розпочала Другу світову війну і напала на Польщу. Звісно, пізніше до цієї війни приєдналася і Росія. Тому я вважаю, що ми повинні також вимагати репарацій від РФ, – наголосив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що на наступному етапі Варшава вимагатиме репарацій від РФ, Дуда заявив, що це потрібно зробити.

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– Я думаю, ми повинні це зробити. Я не бачу причин, чому б нам не займатися цим, – повідомив він.

Коментуючи вимоги до Німеччини щодо репарацій, Дуда зазначив, що ніхто так і не покрив збитки, завдані Польщі під час Другої світової війни. Зокрема, гітлерівські війська тоді безповоротно зруйнували Варшаву. Президент Польщі назвав це “планомірним, брутальним руйнуванням міста”.

– Якщо хтось сьогодні скаже, що ми без потреби спричиняємо конфлікт, вимагаючи репарацій, нехай запитає німців, чому вони спричинили цей конфлікт у 1939 році. Польща заслуговує на компенсацію і все. І я думаю, що Німеччина також усвідомлює це, – поінформував Дуда.

Він додав, що протягом останніх 30 років Німеччина отримувала вигоду від сусідства з Польщею, продаючи товари на польському ринку (особливо тоді, коли Польща ще не вступила до Євросоюзу). Політик уточнив, що Берлін свого часу дійсно допомагав Польщі, проте і Варшава робила чимало.

– Тож питання не в тому, що наші сусіди роблять нам велику послугу, а ми цим користуємося… Доведеться серйозно говорити про компенсацію. Більше не можна вдавати, що нічого не сталося, – уточнив Дуда.

Як відомо, 1 вересня 1939 року гітлерівські війська вторглися до Польщі, й ця дата вважається початком Другої світової війни.

Вторгнення нацистської Німеччини сталося невдовзі після підписання з СРСР Пакту Молотова-Ріббентропа (або ж угоди про ненапад). Цей документ гарантував нейтралітет СРСР у конфлікті нацистської Німеччини з Польщею та країнами Заходу. Пакт містив таємний про розподіл радянських та німецьких “сфер впливу” в Європі.

17 вересня 1939 року на територію Польщі вторглися війська СРСР.

Нещодавно стало відомо, що Польща офіційно звернеться до Німеччини з вимогою про виплату воєнних репарацій за завдану країні шкоду під час Другої світової війни. Йдеться про майже $1,3 трлн.

Водночас федеральний уряд Німеччини відхилив вимоги Варшави щодо репарацій.

Джерело: Wprost