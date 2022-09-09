Вересень, 09 в 18:04

Україна вимагатиме від країни-агресора Росії не менше $300 млрд репарацій за повномасштабну війну.

Про це поінформував у коментарі німецьким ЗМІ міністр юстиції України Денис Малюська.

Він пояснив, що Київ наполягатиме на ухваленні резолюції Генасамблеєю ООН, на якій у подальшому буде базуватися міжнародний механізм відшкодування збитків.

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– Ми вимагаємо компенсації за всю шкоду, яку Росія завдала Україні своєю загарбницькою війною, – наголосив Малюська.

Як зазначають ЗМІ, збитки України від повномасштабного вторгнення військ РФ оцінюються в значно більшу суму. Проте $300 млрд, про які згадав Малюська, відповідають розміру активів центробанку РФ у країнах Великої сімки (G7), які були заморожені після запровадження санкцій.

Малюська наполягає на доступі до цих російських коштів, а також до активів держкомпаній РФ за кордоном та до конфіскованого майна російських олігархів.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль заявив, що на користь України мають передати усі конфісковані російські активи. Це сотні мільярдів доларів, які мають піти на допомогу українцям та відбудову. Київ пропонував створити фонд із $300 млрд російських коштів для виплат репарацій.