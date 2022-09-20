Вересень, 20 в 20:28

Сполучені Штати Америки не визнають псевдореферендуми на незаконно окупованих територіях України.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив на тому, що дії росіян є “прямим порушенням суверенітету України”.

– Ці референдуми є зазіханнями на принципи суверенітету та територіальної цілісності, які становлять основу міжнародної системи та лежать в основі Статуту ООН, – сказав Салліван на брифінгу у Білому домі.

Він зазначив, що США ніколи не визнають “ніякі зазіхання Росії на жодні нібито анексовані території”.

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Нагадаємо, що окупанти заговорили про псевдореферендуми у частині Херсонської, Луганської та Донецької областей. За даними російських терористів, вони відбудуться з 23 по 27 вересня.

Аналітики розглядають ці “референдуми” як реакцію на успішний український контрнаступ на Сході країни.

Таким чином Росія, ймовірно, хоче заявити про напад України на анексовані Кремлем території, щоб потім провести мобілізацію на території РФ.