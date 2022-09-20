Вересень, 20 в 20:04

Німеччина не визнає “референдуми” про входження українських територій до складу Росії.

Про це заявив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, назвавши оголошені “референдуми” неприйнятними.

– Абсолютно ясно, що ці фіктивні референдуми не можуть бути прийняті, – сказав Шольц журналістам у Нью-Йорку у вівторок.

Він додав, що на них “не поширюється” “міжнародне право і розуміння, яке існує в міжнародному співтоваристві”.

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У частині Херсонської, Луганської та Донецької областей окупанти раніше призначили проведення псевдореферендумів про приєднання до Росії. За даними російських терористів, вони відбудуться з 23 по 27 вересня.

Аналітики розглядають російські “референдуми” як реакцію на успішний український контрнаступ на Сході країни.

Таким чином Росія, ймовірно, хоче заявити про напад України на анексовані Кремлем території, щоб потім провести мобілізацію на території РФ.

Представник президента України Сергій Нікіфоров заявив, що оголошення Росії про проведення “референдумів” жодним чином не вплине на позицію Збройних сил України та особисто президента Володимира Зеленського. Крім того, цей крок із боку Кремля зведе нанівець можливість РФ брати участь у переговорному процесі.

Джерело: Welt