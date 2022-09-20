ЄС має намір скасувати принцип одностайності у питаннях запровадження санкцій

Вересень, 20 в 15:56

Міністри країн ЄС на сьогоднішній зустрічі в Брюсселі обговорять пропозиції щодо скасування або обмеження правила одностайності в питаннях зовнішньої політики, що надає кожній країні блоку право вето на такі питання, як санкції проти Росії.

– Я цілком оптимістично налаштована щодо можливого прогресу в питанні голосування кваліфікованою більшістю, – сказала журналістам перед зустріччю міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн.

Вона нагадала, що Угорщина неодноразово блокувала рішення Євросоюзу щодо санкцій проти Росії.

– Я думаю, що це не повинно заважати нам діяти в майбутньому, – наголосила Люрманн.

Тому міністри ЄС розглянуть механізм, який дозволяє країнам переходити від принципу одноголосності до голосування більшістю у Раді ЄС без необхідності зміни договорів.

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До речі, тиждень тому Угорщина утрималася від блокування продовження санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, йдеться про штрафні заходи, які стосуються понад 1 200 осіб за підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо України.