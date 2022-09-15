Вересень, 14 в 22:50

Угорщина все-таки утрималася від блокування продовження санкцій ЄС проти Росії.

Про це німецькому виданню Deutsche Presse-Agentur (DPA) повідомила прессекретар чеського головування в ЄС.

За даними видання, процес ухвалення рішення було успішно завершено в середу.

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Тепер рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС, що подовжить санкції на пів року.

Зокрема, йдеться про штрафні заходи проти Росії, які стосуються понад 1200 осіб за підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо України.

Санкції передбачають заморожування активів постраждалих і заборону на їхній в’їзд до ЄС.

Минулого тижня, за словами дипломатів Європейського Союзу, Угорщина насправді хотіла скасувати санкції проти трьох російських олігархів.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана нещодавно заблокував кілька санкцій проти Росії або вимагав внести до них зміни. Без продовження термін дії санкцій закінчився б цього четверга.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу в Європарламенті запевнила, що санкції ЄС проти Росії через її повномасштабну агресію проти України залишаються, вони нікуди не подінуться. Вона підкреслила, що зараз час рішучості, а не політики умиротворення.