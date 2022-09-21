Вересень, 21 в 0:36

Щонайменше троє людей загинуло в Ірані під час масових протестів через смерть у поліції молодої жінки Махса Аміні.

Інформацію про загибель підтвердив губернатор північно-західної провінції Курдистан Есмаїл Зарей Куша, однак, за його словами, зазначені жертви з’явилися через дії “антиурядових елементів”, повідомляє Al Jazeera.

За його словами, три людини загинули “підозрілим чином” під час “незаконних протестів”, які тривають останні кілька днів.

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– Розслідування показало, що ці люди були застрелені тими, хто працює проти влади, і з вогнепальної зброї, яка не використовується жодним із рівнів сил безпеки або правоохоронних органів у провінції, – сказав він.

За словами губернатора, одна людина загинула в Дивандареху, іншу залишили в машині біля лікарні в Саккезі, а щодо третьої “підозрілої” смерті триває розслідування.

Протести почалися після загибелі 22-річної Махси Аміні, яка виїжджала зі свого будинку в Саккезі та була в Тегерані з сім’єю минулого тижня, коли її затримала так звана поліція моралі за носіння “неналежного” хіджабу.

Пізніше того ж дня в “центрі орієнтації” в неї стався інсульт і серцевий напад, і її перевезли в найближчу лікарню, де вона померла через кілька днів.

Сім’я дівчини однозначно спростувала заяви начальника поліції Тегерана, зроблені раніше цього тижня, про те, що її не били, а в самої загиблої було кілька захворювань, як-от епілепсія і діабет, і що вона порушила обов’язкові правила носіння хіджабу, які діють в Ірані від моменту ісламської революції 1979 року.

Протести почалися в її рідному місті Саккез, де вона була Махса Аміні, і поширилися на кілька міст Курдистану. Ім’я Аміні згадувалося в соціальній мережі Twitter понад п’ять мільйонів разів.

Фото: Al Jazeera

Джерело: Al Jazeera