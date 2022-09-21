Вересень, 21 в 14:16

Міноборони Литви 21 вересня привело свої війська у підвищену бойову готовність через оголошення часткової мобілізації в Росії, оскільки країна межує з Калінінградською областю.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Оскільки військова мобілізація Росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії, – написав дипломат.

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As Russia’s military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania’s Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022

Сьогодні Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ та сказав, що підтримує пседореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, та ті, хто проходив службу, має певні військово-облікові спеціальності та досвід.