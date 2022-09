Міноборони Литви 21 вересня привело свої війська у підвищену бойову готовність через оголошення часткової мобілізації в Росії, оскільки країна межує з Калінінградською областю.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

As Russia’s military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania’s Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022