Вересень, 23 в 15:50

У четвер, 22 вересня, німецький парламент не зміг проголосувати за законопроєкт, який передбачає негайну передачу західних танків та іншої бронетехніки Україні.

Як повідомляє NTV, ініціатором документа під назвою Захищаючи мир і свободу в Європі — рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз виступив опозиційний блок ХДС/ХСС, також відомий як Союз.

Згідно із законопроєктом, уряд Німеччини мав надати дозвіл на негайну передачу Україні бойових танків, бронетранспортерів із наявних запасів, а також додаткового важкого озброєння.

Зараз дивляться

Під час обговорень депутатка від Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, яка очолює парламентський комітет з питань оборони, закликала колег підтримати документ.

– У нинішній військовій ситуації, в якій українська армія поступово відвойовує свої території, ми повинні поставити як мінімум БТР Fuchs та бойову машину піхоти Marder. А якщо цього вимагає ситуація, то, можливо, та бойовий танк Leopard, – сказала вона.

Однак депутати “світлофорної коаліції” та члени “лівої” фракції своїми голосами завадили негайному ухваленню рішення у парламенті.

Замість цього пропозицію ХДС/ХСС було передано на розгляд комітету закордонних справ, що значно відтермінує ухвалення рішення.