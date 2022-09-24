Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Росії не вдасться виграти війну проти України – канцлер Німеччини

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Російська Федерація не виграє повномасштабну війну проти України, впевнений канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вважає, що всі бачать російські воєнні злочини, новини про руйнування та багато смертей мирних жителів.

– Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну, – переконаний канцлер Німеччини.

Олаф Шольц зазначив, що Німеччина та Європа загалом мають виграти власні “битви” у війні, розпочатій російським диктатором Володимиром Путіним.

– Крім безпосереднього фронту, є багато інших полів “битв”, зокрема, голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, Південної Америки, Азії. Зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, – зазначив Шольц.

Канцлер Німеччини заявив, що псевдореферендуми росіян на тимчасово окупованій території України не можуть бути визнаними, а початок часткової мобілізації у Росії – це акт розпачу.

Зараз дивляться
Читайте
Виставляють блокпости та обходять будинки: як відбувається мобілізація у РФ

Джерело: Deutschen Bundestages

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка