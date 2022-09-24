Росії не вдасться виграти війну проти України – канцлер Німеччини

Вересень, 24 в 20:03

Російська Федерація не виграє повномасштабну війну проти України, впевнений канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вважає, що всі бачать російські воєнні злочини, новини про руйнування та багато смертей мирних жителів.

– Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну, – переконаний канцлер Німеччини.

Олаф Шольц зазначив, що Німеччина та Європа загалом мають виграти власні “битви” у війні, розпочатій російським диктатором Володимиром Путіним.

– Крім безпосереднього фронту, є багато інших полів “битв”, зокрема, голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, Південної Америки, Азії. Зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, – зазначив Шольц.

Канцлер Німеччини заявив, що псевдореферендуми росіян на тимчасово окупованій території України не можуть бути визнаними, а початок часткової мобілізації у Росії – це акт розпачу.

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Джерело: Deutschen Bundestages