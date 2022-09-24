Росії не вдасться виграти війну проти України – канцлер Німеччини
Російська Федерація не виграє повномасштабну війну проти України, впевнений канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вважає, що всі бачать російські воєнні злочини, новини про руйнування та багато смертей мирних жителів.
– Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну, – переконаний канцлер Німеччини.
Олаф Шольц зазначив, що Німеччина та Європа загалом мають виграти власні “битви” у війні, розпочатій російським диктатором Володимиром Путіним.
– Крім безпосереднього фронту, є багато інших полів “битв”, зокрема, голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, Південної Америки, Азії. Зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, – зазначив Шольц.
Канцлер Німеччини заявив, що псевдореферендуми росіян на тимчасово окупованій території України не можуть бути визнаними, а початок часткової мобілізації у Росії – це акт розпачу.
Джерело: Deutschen Bundestages