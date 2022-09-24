Спочатку говорили про повернення 15 командирів: як узгоджували обмін захисників Маріуполя

Вересень, 24 в 15:37

У Туреччині повідомили, як відбулися переговори між Росією та Україною про обмін військовополоненими захисниками Азовсталі та Маріуполя. Представники країни обговорювали це питання з РФ понад три місяці.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин. За його словами, найскладніші переговори стосувалися саме обміну українських командирів.

Калин розповів, що спочатку в списку на обмін було 15 імен, однак Туреччині не вдалося узгодити це питання з російською стороною. Кремль одразу дав зрозуміти, що всіх 15 людей вони не збираються повертати найближчим часом.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорював цей список з російським диктатором Володимиром Путіним під час зустрічі у Самарканді, проте глава Кремля відмовився. З цієї причини перелік скоротили до поїздки Ердогана у Львів.

– Ці п’ятеро людей залишаються у нас у безпеці до закінчення війни в Україні, – запевнив речник президента Туреччини.

Калин зазначив, що Україна проявила конструктивну позицію під час обміну. П’ятеро командирів перебуватимуть у Туреччині під захистом президента Ердогана до закінчення повномасштабної війни, оскільки такими були умови повернення захисників Маріуполя.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що протягом цього часу українські бійці житимуть у приватному будинку.

Джерело: CNN Türk