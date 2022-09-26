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Польща пропонує виключити Росію з МАГАТЕ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
офіс МАГАТЕ у Відні
Фото: Depositphotos

Очільниця Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва пропонує вигнати Росію з МАГАТЕ у відповідь на окупацію українських територій.

Таку пропозицію вона озвучила під час виступу на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні в понеділок, 26 вересня.

Вона наголосила, що членство РФ у МАГАТЕ має бути призупинене до повної деокупації українських територій.

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— У той час, коли ми тут сидимо, території України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації.

До того часу членство Росії в МАГАТЕ має бути призупинене. Якщо вони не виконають ці умови, їх слід виключити з організації, – заявила міністр.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Анні Москві за підтримку та закликав Росію піти з Запорізької АЕС.

15 вересня Рада керівників МАГАТЕ закликає російських загарбників покинути Запорізьку АЕС та всі українські ядерні об’єкти.

Відповідну резолюцію ухвалили під час засідання. Вона закликає росіян негайно припинити всі дії проти і на ЗАЕС і будь-яких інших ядерних об’єктах в Україні.

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