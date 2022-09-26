Польща пропонує виключити Росію з МАГАТЕ

Вересень, 26 в 19:42

Очільниця Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва пропонує вигнати Росію з МАГАТЕ у відповідь на окупацію українських територій.

Таку пропозицію вона озвучила під час виступу на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні в понеділок, 26 вересня.

Вона наголосила, що членство РФ у МАГАТЕ має бути призупинене до повної деокупації українських територій.

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— У той час, коли ми тут сидимо, території України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації. До того часу членство Росії в МАГАТЕ має бути призупинене. Якщо вони не виконають ці умови, їх слід виключити з організації, – заявила міністр.

W tym czasie, kiedy tu obradujemy tereny Ukrainy są zajęte przez rosyjskie wojska. Żądamy derusyfikacji okupowanych terenów i demilitaryzacji. Do tego czasu Rosja powinna być zawieszona jako czlonek MAEA. Jeżeli nie spełnią tych warunków powinni zostać wyrzuceni z organizacji. pic.twitter.com/urxvpjp7FB — Anna Moskwa (@moskwa_anna) September 26, 2022

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Анні Москві за підтримку та закликав Росію піти з Запорізької АЕС.

Thank you @moskwa_anna for your strong support of at the IAEA General Conference. must leave #ZNPP or the @iaeaorg https://t.co/VcCWCSfA0G — German Galushchenko (@G_Galushchenko) September 26, 2022

15 вересня Рада керівників МАГАТЕ закликає російських загарбників покинути Запорізьку АЕС та всі українські ядерні об’єкти.

Відповідну резолюцію ухвалили під час засідання. Вона закликає росіян негайно припинити всі дії проти і на ЗАЕС і будь-яких інших ядерних об’єктах в Україні.