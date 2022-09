Польща пропонує виключити Росію з МАГАТЕ

Очільниця Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва пропонує вигнати Росію з МАГАТЕ у відповідь на окупацію українських територій.

Таку пропозицію вона озвучила під час виступу на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні в понеділок, 26 вересня.

Вона наголосила, що членство РФ у МАГАТЕ має бути призупинене до повної деокупації українських територій.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Анні Москві за підтримку та закликав Росію піти з Запорізької АЕС.

Thank you @moskwa_anna for your strong support of at the IAEA General Conference. must leave #ZNPP or the @iaeaorg https://t.co/VcCWCSfA0G

— German Galushchenko (@G_Galushchenko) September 26, 2022