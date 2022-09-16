Вересень, 15 в 21:14

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає російських загарбників покинути Запорізьку АЕС (ЗАЕС) та всі українські ядерні об’єкти.

Відповідну резолюцію ухвалили під час засідання. Документ запропонували Канада та Польща від імені України, яка не входить до правління.

Вона закликає росіян негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС і будь-яких інших ядерних об’єктах в Україні.

Зараз дивляться

В засіданні МАГАТЕ брали участь 35 країн. 26 підтримали резолюцію, сім – утрималися. Росія та Китай проголосували проти.

Міністр енергетики України Герман Галущенко також зазначив, що резолюція МАГАТЕ – показовий приклад адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста.

– Коли все названо своїми іменами і немає можливості для будь-яких двозначностей. Коли маски зірвані і терорист не зможе сховатись за зливою з маніпулятивних заяв, – каже він.

Крім того, він закликав країни, які утримались від голосування, зважити на важливість запобігти поширенню “вірусу ядерного тероризму” світом.

Нагадаємо, що 6 вересня МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС, в якому зазначається, що є нагальна необхідність у тимчасових заходах щодо запобігання ядерній аварії.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що робота Запорізької АЕС не повинна перебувати під постійною загрозою через обстріл.