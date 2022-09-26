Вересень, 26 в 20:16

Група держав – членів НАТО розпочала дводенні військові навчання у Балтійському морі. Їхньою метою є зміцнення східних кордонів держав – членів Альянсу перед російською загрозою.

У навчаннях беруть участь ВПС Угорщини, Німеччини, Італії, Туреччини, Естонії, Латвії, Литви, Чехії та Великої Британії. Також до участі у навчаннях приєднається Фінляндія як кандидат в НАТО.

— У серії навчань задіяно понад 20 винищувачів і літаків підтримки, а також літаків далекого радіолокаційного виявлення з центрами управління та контролю НАТО, – йдеться в заяві НАТО. Реалістичні навчання тренують сили Альянсу стримувати та, якщо необхідно, захищатися від будь-якої агресії, – додали в ньому.

Під час дводенних тренувань військово-повітряні сили проведуть навчання зі швидкого реагування, а особливу увагу буде приділено інтеграції наземної оперативної групи ППО Іспанії.

Зараз дивляться

— Вперше ми включаємо в наші навчання інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону як повітряного, так і наземного базування, — сказав керівник ескадрильї Крейг Докер з планувальника навчань з Центру об’єднаних повітряних операцій Uedem.

Today and tomorrow, Allied and Partner airforces conduct training drills in the Baltic Sea region Exercise Ramstein Alloy focuses on #NATO‘s defend and deter concept More info: https://t.co/lNGumehncU pic.twitter.com/Cq9CHPVxxt — NATO (@NATO) September 26, 2022

Раніше у НАТО заявили, що Україна отримує дедалі більше сучасної зброї.

За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, деякі країни НАТО на власний розсуд передають Україні різне озброєння, хоча Альянс загалом погодився надавати Україні нелетальну допомогу.

Джерело: НАТО