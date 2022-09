Група держав – членів НАТО розпочала дводенні військові навчання у Балтійському морі. Їхньою метою є зміцнення східних кордонів держав – членів Альянсу перед російською загрозою.

У навчаннях беруть участь ВПС Угорщини, Німеччини, Італії, Туреччини, Естонії, Латвії, Литви, Чехії та Великої Британії. Також до участі у навчаннях приєднається Фінляндія як кандидат в НАТО.

Під час дводенних тренувань військово-повітряні сили проведуть навчання зі швидкого реагування, а особливу увагу буде приділено інтеграції наземної оперативної групи ППО Іспанії.

Today and tomorrow, Allied and Partner airforces conduct training drills in the Baltic Sea region

Exercise Ramstein Alloy focuses on #NATO‘s defend and deter concept

More info: https://t.co/lNGumehncU pic.twitter.com/Cq9CHPVxxt

— NATO (@NATO) September 26, 2022