Генсек НАТО закликав світ засудити намір РФ провести “референдуми”

Вересень, 20 в 21:02

Оголошені маріонетками Кремля псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України є подальшою ескалацією путінської війни на територіях.

Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг написав на своїй сторінці у Twitter.

– Фіктивні референдуми не мають жодної легітимності і не змінюють суті агресивної війни Росії проти України. Це подальша ескалація путінської війни. Міжнародне співтовариство має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України, – написав він.

Крім генсека НАТО, про невизнання “референдумів”, які хоче провести Росія, заявили вже низка світових лідерів, зокрема Сполучені Штати, президент Туреччини Реджеп Ердоган, канцлер Німеччини Олаф Шольц, лідер Французької Республіки Еммануель Макрон та інші.

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Нагадаємо, що окупанти заговорили про псевдореферендуми у частині Херсонської, Луганської та Донецької областей. За даними російських терористів, вони відбудуться з 23 по 27 вересня.

Аналітики розглядають ці “референдуми” як реакцію на успішний український контрнаступ на Сході країни.

Таким чином Росія, ймовірно, хоче заявити про напад України на анексовані Кремлем території, щоб потім провести мобілізацію на території РФ.