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Посольство США в Москві закликало американців негайно залишити РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
США-Росія
Фото: Dreamstime

Американським громадянам бажано терміново залишити територію РФ, що пов’язано з оголошенням мобілізації у цій країні. У посольстві США у Москві не виключають призов на військову службу осіб із подвійним громадянством.

– Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує до РФ, мають негайно її залишити, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок, – йдеться у заяві.

Там радять якнайшвидше виїхати, бо посольство США має серйозні обмеження у наданні допомоги своїм громадянам.

– Нагадуємо громадянам США, що право на мирні збори та свободу слова в Росії не гарантується. Уникайте будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографуйте співробітників служби безпеки на цих заходах. Російська влада заарештувала громадян США, які брали участь у демонстраціях, – попереджають дипломати.

Уряди Болгарії та Польщі також звернулися до своїх громадян, які зараз перебувають в РФ, з проханням терміново залишити територію країни-агресора.

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Такі рекомендації пов’язані з тим, що перетин кордону може ускладнитися, оскільки маршрути можуть закрити через те, що багато громадян РФ тікають від примусової мобілізації.

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Джерело: U.S. Embassy Moscow

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