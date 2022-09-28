Болгарія та Польща радять своїм громадянам терміново виїхати з РФ

Вересень, 28 в 10:53

Уряди Болгарії та Польщі звернулися до своїх громадян, які зараз перебувають в РФ, з проханням терміново залишити територію країни-агресора.

Такі рекомендації пов’язані з тим, що перетин кордону може ускладнитися, оскільки маршрути можуть закрити через те, що багато громадян РФ тікають від примусової мобілізації.

Зокрема, Варшава радить утриматися від будь-яких поїздок до РФ у зв’язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою Росії недружньою державою.

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– Звертаємо вашу увагу на припинення прямого авіасполучення між Польщею та Росією та дуже обмежені можливості поїздок до/з Польщі, відсутність або вкрай обмежений доступ до коштів, розміщених у Польщі (наприклад, неможливість використання польських платіжних карток), а також дії місцевих служб, як-от довільні затримання, обшуки мобільних телефонів та потенційна неможливість виїзду з Росії у разі подвійного громадянства, – зауважили в МЗС країни.

Там також наголосили, що в РФ лишилося мало польських дипломатів, тому надання прямої консульської допомоги громадянам дуже обмежені.

МЗС Болгарії, своєю чергою, закликало співгромадян утриматися від поїздок до РФ, а також розглянути можливість термінового виїзду з країни наявними транспортними засобами, проявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей.