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Ексглава ЦРУ розповів, яку відповідь отримає РФ на ядерний удар по Україні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ексглава ЦРУ розповів, яку відповідь отримає РФ на ядерний удар по Україні
Фото: Getty Images

США та їхні союзники знищать російські війська та техніку на території України, а також потоплять Чорноморський флот, якщо президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю в Україні.

Про це в інтерв’ю ABC News заявив колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус.

Якщо гіпотетично уявити, що Росія завдасть ядерного удару по Україні, США і країни НАТО об’єднають зусилля для знищення російської армії в Україні, а також кожного корабля ЧФ РФ в окупованому Криму та Чорному морі, заявив генерал.

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– Ми знищимо всі сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, а також усі російські кораблі у Чорному морі, – заявив Петреус.

На його думку, такого удару від США та союзників буде достатньо і не доведеться завдавати ядерного удару.

– Це не може залишитися без відповіді. Але це не має розширюватися. Ви не хочете втручатися в ядерну ескалацію. Але ви повинні показати, що це не можна прийняти в жодному разі, – наголосив американський генерал.

Петреус зазначив, що Путін програє війну і російський президент нічого не може зробити зараз.

– Президент [Володимир] Зеленський та Україна мобілізувалися набагато краще, ніж Росія. Україна набрала, навчила, оснастила, організувала та застосувала сили незрівнянно краще за Росію, — сказав Петреус.

Щодо застосування Росією ядерної зброї в Україні, то до цієї загрози Путіна варто ставитися серйозно. Але в такому разі ситуація може стати гіршою для Путіна та для Росії.

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Джерело: ABC News
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