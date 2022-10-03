Ексглава ЦРУ розповів, яку відповідь отримає РФ на ядерний удар по Україні
США та їхні союзники знищать російські війська та техніку на території України, а також потоплять Чорноморський флот, якщо президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю в Україні.
Про це в інтерв’ю ABC News заявив колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус.
Якщо гіпотетично уявити, що Росія завдасть ядерного удару по Україні, США і країни НАТО об’єднають зусилля для знищення російської армії в Україні, а також кожного корабля ЧФ РФ в окупованому Криму та Чорному морі, заявив генерал.
– Ми знищимо всі сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, а також усі російські кораблі у Чорному морі, – заявив Петреус.
На його думку, такого удару від США та союзників буде достатньо і не доведеться завдавати ядерного удару.
– Це не може залишитися без відповіді. Але це не має розширюватися. Ви не хочете втручатися в ядерну ескалацію. Але ви повинні показати, що це не можна прийняти в жодному разі, – наголосив американський генерал.
Петреус зазначив, що Путін програє війну і російський президент нічого не може зробити зараз.
– Президент [Володимир] Зеленський та Україна мобілізувалися набагато краще, ніж Росія. Україна набрала, навчила, оснастила, організувала та застосувала сили незрівнянно краще за Росію, — сказав Петреус.
Щодо застосування Росією ядерної зброї в Україні, то до цієї загрози Путіна варто ставитися серйозно. Але в такому разі ситуація може стати гіршою для Путіна та для Росії.