Померла акторка фільму Дзвінок Дейві Чейз
Американська актриса Дейві Чейз померла у віці 35 років. Світову популярність їй принесла роль Самари Морган – дівчинки з колодязя – у культовому хорорі Дзвінок.
Про це повідомляє TMZ із посиланням на бойфренда актриси Роя Ернандеса.
Померла Дейві Чейз: причина смерті
За його словами, Дейві померла 16 червня 2026 року в Лос-Анджелесі. Останнім часом актриса боролася з тяжким захворюванням.
Причиною смерті стали ускладнення, викликані менінгітом і сепсисом, через які в неї почали відмовляти внутрішні органи. У червні актрису госпіталізували.
Дейві Чейз: що відомо про акторку
Дейві Чейз народилася 24 липня 1990 року в Лас-Вегасі.
Акторську кар’єру вона розпочала наприкінці 1990-х років на телебаченні, з’являючись в епізодах популярних серіалів, зокрема Сабрина – маленька відьма, Зачаровані та Швидка допомога.
Саме фільм Дзвінок приніс їй міжнародне визнання. За роль Самари Морган у цій стрічці Дейві Чейз отримала премію MTV у номінації Найкращий лиходій.
Також актриса виконала роль Саманти Дарко у фільмі Донні Дарко та знімалася в серіалі Велике кохання.
Крім роботи в кіно, Чейз займалася озвучуванням. Саме її голосом говорить героїня Ліло в оригінальному анімаційному фільмі Disney Ліло та Стітч.
Нагадаємо, американський співак Олівер Трі (Oliver Tree) загинув в авіакатастрофі в Бразилії внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у районі Рекрейо-дус-Бандейрантеш.