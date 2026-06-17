Американська актриса Дейві Чейз померла у віці 35 років. Світову популярність їй принесла роль Самари Морган – дівчинки з колодязя – у культовому хорорі Дзвінок.

Про це повідомляє TMZ із посиланням на бойфренда актриси Роя Ернандеса.

Померла Дейві Чейз: причина смерті

За його словами, Дейві померла 16 червня 2026 року в Лос-Анджелесі. Останнім часом актриса боролася з тяжким захворюванням.

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Причиною смерті стали ускладнення, викликані менінгітом і сепсисом, через які в неї почали відмовляти внутрішні органи. У червні актрису госпіталізували.

Дейві Чейз: що відомо про акторку

Дейві Чейз народилася 24 липня 1990 року в Лас-Вегасі.

Акторську кар’єру вона розпочала наприкінці 1990-х років на телебаченні, з’являючись в епізодах популярних серіалів, зокрема Сабрина – маленька відьма, Зачаровані та Швидка допомога.

Саме фільм Дзвінок приніс їй міжнародне визнання. За роль Самари Морган у цій стрічці Дейві Чейз отримала премію MTV у номінації Найкращий лиходій.

Також актриса виконала роль Саманти Дарко у фільмі Донні Дарко та знімалася в серіалі Велике кохання.

Крім роботи в кіно, Чейз займалася озвучуванням. Саме її голосом говорить героїня Ліло в оригінальному анімаційному фільмі Disney Ліло та Стітч.

Нагадаємо, американський співак Олівер Трі (Oliver Tree) загинув в авіакатастрофі в Бразилії внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у районі Рекрейо-дус-Бандейрантеш.

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