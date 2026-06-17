Болгарія повідомила, що не підтримає новий, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії через включення до нього глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела.

Болгарія не підтримає 21-й пакет санкцій проти РФ

Питання нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ посли країн-членів обговорювали минулого тижня.

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Під час дискусії Болгарія висловила заперечення проти внесення російського патріарха Кирила до санкційного списку, вважаючи такий крок втручанням у релігійні справи.

Також низка держав, серед яких і Болгарія, висловила застереження щодо запропонованих обмежень в енергетичному секторі.

У межах 21-го пакета санкцій пропонується зафіксувати граничну ціну на російську нафту, щоб не допустити її підвищення.

Наступне засідання Комітету постійних представників ЄС (COREPER) відбудеться у середу, 17 червня, о 16:30 за київським часом.

На ньому планують продовжити обговорення підготовленого Європейською комісією проєкту 21-го пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 9 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала новий, 21-й пакет санкцій ЄС щодо Росії.

Серед іншого, документ передбачає запровадження заборони на в’їзд до Євросоюзу для колишніх російських комбатантів, які брали участь у війні проти України.

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